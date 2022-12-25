В Беларуси горел российский носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К
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Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project
Сегодня, 25-го декабря на территории Беларуси горел российский самолет МиГ-31К. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".
Инцидент произошел на аэродроме в Мачулищах - загорелся двигатель одного из потенциальных носителей гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".
Как сообщает источник, полученные повреждения не позволяют борту в ближайшее время совершать полёты.
"Виноват ли здесь возраст машины (миги выпускались с 1975 по 1994, а приняты на вооружение в 1981) или непрофессионализм летного состава (данный борт прошел модернизацию после 2015 года), но факт временного вывода из строя потенциального источника смерти для украинского народа на Рождество — можно считать чудом", - говорится в сообщении.
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