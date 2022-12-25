В Беларуси горел российский носитель ракет "Кинжал" МиГ-31К

Сегодня, 25-го декабря на территории Беларуси горел российский самолет МиГ-31К. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Инцидент произошел на аэродроме в Мачулищах - загорелся двигатель одного из потенциальных носителей гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал".

Как сообщает источник, полученные повреждения не позволяют борту в ближайшее время совершать полёты.