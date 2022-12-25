В результате удара по российскому штабу на Херсонщине 70 офицеров получили ранения

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста пятых суток российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Также было совершено более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения из танков и артиллерии получили районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине; Площадка, Диброва и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка – Донецкой.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник оказал огненное влияние по районам Угледара, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксированы вражеские обстрелы вблизи более 20 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Волшебное Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

Российские оккупанты, с целью устрашения, продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр. Систематическим минометным обстрелам подвергается город Берислав Херсонской области. Также, на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни. Так, в Донецкой области, уничтожены 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион". А в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил российской федерации. В результате – до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления и район сосредоточения живой силы противника.