Валерий Лобановский - среди 25 лучших наставников мира всех времен
Легендарный наставник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины попал в престижную компанию
Английский портал 90 min опубликовал рейтинг 50-ти лучших наставников за всю историю мирового футбола, куда включил и легендарного украинца - Валерия Васильевича Лобановского.
По версии издания, наш соотечественник расположился на 24 позиции рейтинга. В топ-3 англичане включили экс-наставника МЮ Алекса Фергюсона, итальянца Арриго Сакки и нидерландского специалиста Ринуса Михелса.
Стоит отметить, что на счету Валерия Лобановского немало наград как отечественного футбола, так и мирового.
Легендарный специалист ушел из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.
The best managers of all time. ???????? pic.twitter.com/SNo0ssLZbq— 90min (@90min_Football) December 24, 2022
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