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Валерий Лобановский - среди 25 лучших наставников мира всех времен

Общие новости
(1 голосов)

Легендарный наставник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины попал в престижную компанию

Валерий Лобановский - среди 25 лучших наставников мира всех времен

UA-Футбол
Новина українською

Английский портал 90 min опубликовал рейтинг 50-ти лучших наставников за всю историю мирового футбола, куда включил и легендарного украинца - Валерия Васильевича Лобановского.

По версии издания, наш соотечественник расположился на 24 позиции рейтинга. В топ-3 англичане включили экс-наставника МЮ Алекса Фергюсона, итальянца Арриго Сакки и нидерландского специалиста Ринуса Михелса.

Стоит отметить, что на счету Валерия Лобановского немало наград как отечественного футбола, так и мирового.

Легендарный специалист ушел из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

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В статье: Алекс Фергюсон Валерий Лобановский Арриго Сакки Ринус Михелс
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Комментарии (1)
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axel 777 (Бердичев)
25.12.2022 в 19:51
Где Луческу,где?
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