Валерий Лобановский - среди 25 лучших наставников мира всех времен

Английский портал 90 min опубликовал рейтинг 50-ти лучших наставников за всю историю мирового футбола, куда включил и легендарного украинца - Валерия Васильевича Лобановского.

По версии издания, наш соотечественник расположился на 24 позиции рейтинга. В топ-3 англичане включили экс-наставника МЮ Алекса Фергюсона, итальянца Арриго Сакки и нидерландского специалиста Ринуса Михелса.

Стоит отметить, что на счету Валерия Лобановского немало наград как отечественного футбола, так и мирового.

Легендарный специалист ушел из жизни 13 мая 2002 года в возрасте 63 лет.

The best managers of all time. ???????? pic.twitter.com/SNo0ssLZbq