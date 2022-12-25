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Данилов: Не нужно размывать образ врага. Не орк и не свинособака - а русский и россиянин

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Надо называть врага прямо

Данилов: Не нужно размывать образ врага. Не орк и не свинособака - а русский и россиянин

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что не нужно размывать образ врага.

"Нам, наверное, не стоит слишком увлекаться употреблением новых терминов – орк, русня, свинособака… Не нужно размывать образ врага, так сказать. Пишем и сразу документируем для истории: "русский", "россиянин", "россия" – убил, напал, ограбил, изнасиловал, разрушил, солгал.

Чтобы навсегда запечатлелось в украинской исторической памяти, какой именно народ несет полноту коллективной ответственности за кровавую войну, и чтобы нам не забыть никогда всю мерзость российского "братства".

P.S. Тем более, орки против того, чтобы их ставили в один ряд с россиянами. Более оскорбительное такое сравнение для собак и ни в чем не повинных свиней, которые к тому же, как оказалось, гораздо чистоплотнее и чистей, чем оккупанты", - написал в своем фейсбуке Данилов.

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В статье: война с россией Алексей Данилов
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