Издание The Kyiv Independent сообщает, что сегодня, 25-го декабря президент россии путин заявил, что Кремль "готов вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами", чтобы достичь того, что он считает "приемлемыми решениями" своей жестокой войны против Украины.

В интервью подконтрольному Кремлю телеканалу "россия 1" путин вновь обвинил Украину и западных союзников в блокировании переговорного процесса. Он повторил, что россия будет продолжать вести войну до тех пор, пока ее цели не будут достигнуты.

Но в свою очередь, Украина не раз заявляла, что будет бороться до полного ухода россии с ее территории, включая Донбасс и Крымский полуостров.

Напомним, лидеры ЕС и США заявили о своей готовности к переговорам, если россия серьезно настроена на прекращение войны. Тем не менее путин не проявлял никаких признаков стремления положить конец войне; в своем выступлении 7 декабря он заявил, что россия готова к долгой войне.

Пресс-секретарь Кремля дмитрий песков заявил, что россия полна решимости захватить территории на востоке и юге Украины, которые, по ее утверждениям, были незаконно аннексированы в сентябре. Заявление путина о переговорах от 15 декабря прозвучало на фоне предупреждений западных официальных лиц о том, что Москва, возможно, пытается выиграть время, чтобы перегруппировать свои силы для нового крупного наступления.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что "россия надеется заморозить войну, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление". Высокопоставленные украинские чиновники, включая министра обороны Алексея Резникова, предупредили о возможном возобновлении российского наступления с нескольких фронтов в начале 2023 года, что может включать еще одну попытку захватить Киев.

Хотя в последние месяцы путин разговаривал с некоторыми лидерами ЕС, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, с марта никаких личных российско-украинских мирных переговоров не проводилось. Переговоры были остановлены после того, как в апреле стали известны масштабы российских зверств в Киевской области.

Мирные переговоры в первые недели полномасштабного вторжения закончились без прорыва. Обещания, данные россией, включая реализацию гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданского населения, были нарушены российскими войсками.