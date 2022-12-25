Зеленский: Враг попытается сделать последние дни в году для нас темнымы и сложнымы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 25 декабря.

"Сегодня миллионы людей празднуют Рождество по григорианскому календарю. И я еще раз поздравляю всех, кто празднует именно сейчас, в эти дни.

И хочу, чтобы мы с вами сейчас еще раз поблагодарили – вместе поблагодарили – всех тех, кто и в эти дни, и в любое другое время делает все, чтобы мы с вами могли жить. Жить своей жизнью и в своей стране.

Осталось несколько дней в этом году. Должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным.