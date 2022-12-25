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Зеленский: Враг попытается сделать последние дни в году для нас темнымы и сложнымы

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Традиционное обращение президента

Зеленский: Враг попытается сделать последние дни в году для нас темнымы и сложнымы

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 25 декабря.

"Сегодня миллионы людей празднуют Рождество по григорианскому календарю. И я еще раз поздравляю всех, кто празднует именно сейчас, в эти дни.

И хочу, чтобы мы с вами сейчас еще раз поблагодарили – вместе поблагодарили – всех тех, кто и в эти дни, и в любое другое время делает все, чтобы мы с вами могли жить. Жить своей жизнью и в своей стране.

Осталось несколько дней в этом году. Должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным.

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Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости. Расскажите родителям, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится.

Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе и когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! Слава нашему крепкому, прекрасному, лучшему народу! Слава Украине!", – рассказал президент.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Zelenskiy / Official

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