Зеленский: Враг попытается сделать последние дни в году для нас темнымы и сложнымы
Традиционное обращение президента
Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 25 декабря.
"Сегодня миллионы людей празднуют Рождество по григорианскому календарю. И я еще раз поздравляю всех, кто празднует именно сейчас, в эти дни.
И хочу, чтобы мы с вами сейчас еще раз поблагодарили – вместе поблагодарили – всех тех, кто и в эти дни, и в любое другое время делает все, чтобы мы с вами могли жить. Жить своей жизнью и в своей стране.
Осталось несколько дней в этом году. Должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным.
Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости. Расскажите родителям, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится.
Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим. Когда украинцы вместе и когда украинцы благодарны друг другу, нас не одолеть. Пусть всегда так и будет! Слава нашему крепкому, прекрасному, лучшему народу! Слава Украине!", – рассказал президент.
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