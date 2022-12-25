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Комендантский час в новогоднюю ночь в Украине не будет отменен

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Также запрещено использовать любую пиротехнику

Комендантский час в новогоднюю ночь в Украине не будет отменен

Новина українською

Представитель Национальной полиции Марьяна Рева сообщила, что комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не будет отменен.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный, есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - сказала Рева.

В новогоднюю ночь правоохранители будут также проверять людей на улицах и в случае необходимости задерживать нарушителей.

Также Рева напомнила украинцам о запрете на использование какой-либо пиротехники.

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В статье: война с россией
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