Комендантский час в новогоднюю ночь в Украине не будет отменен

Представитель Национальной полиции Марьяна Рева сообщила, что комендантский час в Украине в новогоднюю ночь не будет отменен.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный, есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", - сказала Рева.

В новогоднюю ночь правоохранители будут также проверять людей на улицах и в случае необходимости задерживать нарушителей.

Также Рева напомнила украинцам о запрете на использование какой-либо пиротехники.