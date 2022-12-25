Кулеба: Все нужное оружие будет, это только вопрос времени

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился мнениями по поводу поставки необходимого оружия для Украины от Западных партнеров.

"Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени. Есть психологические, логистические и политические причины. С этими всеми причинами надо работать и мы будем работать.