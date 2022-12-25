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Кулеба: Все нужное оружие будет, это только вопрос времени

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Если судить по закулисным разговорам

Кулеба: Все нужное оружие будет, это только вопрос времени

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился мнениями по поводу поставки необходимого оружия для Украины от Западных партнеров.

"Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени. Есть психологические, логистические и политические причины. С этими всеми причинами надо работать и мы будем работать.

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Снабжение оружия это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями. У меня есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет", - рассказал глава МИД.

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В статье: война с россией
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