Кулеба: Все нужное оружие будет, это только вопрос времени
Если судить по закулисным разговорам
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился мнениями по поводу поставки необходимого оружия для Украины от Западных партнеров.
"Если подытожить все закулисные разговоры, не только в Вашингтоне, но и других странах, то вывод таков: все нужное оружие будет, это только вопрос времени. Есть психологические, логистические и политические причины. С этими всеми причинами надо работать и мы будем работать.
Снабжение оружия это очень сложная техническая и логистическая операция, мы занимаемся вместе с коллегами из других ведомств всеми этими деталями. У меня есть ощущение, что никаких табу в вопросах поставок оружия нет", - рассказал глава МИД.
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