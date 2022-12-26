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На российском аэродроме стратегической авиации Энгельс-1 снова раздался мощный взрыв

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Оттуда вылетают самолеты, чтобы атаковать Украину

На российском аэродроме стратегической авиации Энгельс-1 снова раздался мощный взрыв

Знімок аеродрому напередодні удару 5 грудня, Maxar

Новина українською

В ночь на понедельник, 26 декабря, на российской авиабазе Энгельс-1 раздался мощный взрыв, после чего включился сигнал воздушной тревоги. По непроверенной информации, взрывов могло быть два.

В российских соцсетях уже много соответствующих видео. Пропагандистские СМИ утверждают, что сработала система противовоздушной обороны.

Как известно, на авиабазе Энгельс-1 базируются стратегические бомбардировщики армии РФ Ту-95 и Ту-160, с помощью которых Россия обстреливает критически важную инфраструктуру Украины.

Напомним, Энгельс-1 уже подвергался атаке – 5 декабря были повреждены по меньшей мере 2 бомбардировщика Ту-95. В России заявили, что атаку совершила Украина с помощью переработанных советских беспилотников Стриж. Впрочем, ВСУ и украинские власти не взяли на себя ответственности за инцидент.

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В статье: война с россией
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