Сводка на утро 25 декабря: ВСУ отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 26 декабря, сообщает, что подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских войск около 16 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, а именно Новоселовского, Стельмаховки, Площанки, Невского, Червонопоповки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Подгороднего, Бахмута, Курдюмовки, Майорска, Водяного, Красногоровки и Марьинки.

Известно, что за воскресенье противник нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На других направлениях россияне ведут обстрелы из артиллерии, минометов, РСЗО и танков.

В то же время украинская авиация 25 декабря нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта армии РФ.