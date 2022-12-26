Минобороны России признало новый удар по авиабазе Энгельс, сообщило о погибших
Утверждают, что техника не пострадала
фото з відкритих джерел
В ночь на понедельник, 26 декабря, второй раз за последний месяц произошел взрыв на российской авиабазе Энгельс-1, где располагаются стратегические бомбардировщики.
В соцсетях сообщалось, что после громкого «хлопка» в городе включился сигнал воздушной тревоги.
Утром понедельника взрыв на аэродроме подтвердило Министерство обороны России. В официальном сообщении утверждается, что ПВО сбила на малой высоте при подлете к аэродрому украинский беспилотник. В результате падения обломков погибли трое находившихся на аэродроме российских военных. При этом в Минобороны настаивают, что авиатехника не пострадала.
Как известно, на авиабазе Энгельс-1 базируются стратегические бомбардировщики армии РФ Ту-95 и Ту-160, с помощью которых Россия обстреливает критически важную инфраструктуру Украины. 5 декабря аэродром уже был атакован – тогда были повреждены по меньшей мере 2 бомбардировщика Ту-95. В России заявили, что атаку совершила Украина с помощью переработанных советских беспилотников Стриж. Впрочем, ВСУ и украинские власти не взяли на себя ответственности за инцидент.
Популярное сейчас
- путин ищет "приемлемые решения" для переговоров
- Сборная мира 2022 по версии UA-Футбол. Вратарь
- Данилов: Не нужно размывать образ врага. Не орк и не свинособака - а русский и россиянин
- Жена Ярмоленко: Андрею было 17, когда мы познакомились, но он сказал, что ему 20
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО