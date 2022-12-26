Минобороны России признало новый удар по авиабазе Энгельс, сообщило о погибших

В ночь на понедельник, 26 декабря, второй раз за последний месяц произошел взрыв на российской авиабазе Энгельс-1, где располагаются стратегические бомбардировщики.

В соцсетях сообщалось, что после громкого «хлопка» в городе включился сигнал воздушной тревоги.

Утром понедельника взрыв на аэродроме подтвердило Министерство обороны России. В официальном сообщении утверждается, что ПВО сбила на малой высоте при подлете к аэродрому украинский беспилотник. В результате падения обломков погибли трое находившихся на аэродроме российских военных. При этом в Минобороны настаивают, что авиатехника не пострадала.

Как известно, на авиабазе Энгельс-1 базируются стратегические бомбардировщики армии РФ Ту-95 и Ту-160, с помощью которых Россия обстреливает критически важную инфраструктуру Украины. 5 декабря аэродром уже был атакован – тогда были повреждены по меньшей мере 2 бомбардировщика Ту-95. В России заявили, что атаку совершила Украина с помощью переработанных советских беспилотников Стриж. Впрочем, ВСУ и украинские власти не взяли на себя ответственности за инцидент.