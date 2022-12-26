Армия РФ потеряла более 500 солдат за воскресенье - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ, добавив показатели за воскресенье, 25 декабря.

В частности, было ликвидировано еще 550 оккупантов, поэтому потери личного состава составляют около 102600 человек.

Также за воскресенье было уничтожено 30 единиц техники:

танков - 3016 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,

специальная техника – 178 (+0).

Генштаб добавляет, что наибольшие потери в воскресенье россияне понесли на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.