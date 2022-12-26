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Армия РФ потеряла более 500 солдат за воскресенье - Генштаб ВСУ

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Плюс 30 единиц техники

Армия РФ потеряла более 500 солдат за воскресенье - Генштаб ВСУ

Фото - Повітряні сили ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ, добавив показатели за воскресенье, 25 декабря.

В частности, было ликвидировано еще 550 оккупантов, поэтому потери личного состава составляют около 102600 человек.

Также за воскресенье было уничтожено 30 единиц техники:

  • танков - 3016 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,
  • РСЗО - 418 (+0) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 283 (+0) ед,
  • вертолетов - 267 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,
  • специальная техника – 178 (+0).

Генштаб добавляет, что наибольшие потери в воскресенье россияне понесли на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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