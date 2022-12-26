Армия РФ потеряла более 500 солдат за воскресенье - Генштаб ВСУ
Плюс 30 единиц техники
Фото - Повітряні сили ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ, добавив показатели за воскресенье, 25 декабря.
В частности, было ликвидировано еще 550 оккупантов, поэтому потери личного состава составляют около 102600 человек.
Также за воскресенье было уничтожено 30 единиц техники:
- танков - 3016 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 6017 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 1996 (+5) ед,
- РСЗО - 418 (+0) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 283 (+0) ед,
- вертолетов - 267 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+1),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4647 (+12) ед,
- специальная техника – 178 (+0).
Генштаб добавляет, что наибольшие потери в воскресенье россияне понесли на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
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