"Они продолжают разрешать россиянам играть": легендарный хоккеист раскритиковал WTA, ATP и NHL

Российские спортсмены продолжают выступать в международных соревнованиях, представляя свою страну на теннисных кортах (WTA, ATP), хоккейных площадках (NHL) и в других видах спорта, несмотря на войну, развязанную РФ против Украины.

Легендарный чешский хоккеист Доминик Гашек, включенный в Зал славы NHL, осудил международные спортивные организации, позволяющие российским спортсменам принимать участие в международных турнирах.

"В мире миллионы людей не против участия российских спортсменов в турнирах WTA, ATP и NHL. Они продолжают разрешать россиянам играть, тем самым поддерживая войну и преступления России, включая геноцид украинских детей. За эту поддержку придется заплатить всем трем", – пишет Гашек в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Недавно генштаб ВСУ отчитался о потерях россиян , которые составили уже более 100 тысяч солдат.