  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН
В тренде

Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН

Общие новости
(1 голосов)

Это будет комплексный процесс

Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН

фото из свободных источников

Новина українською

Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение Российской Федерации из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона отмечает, что с учетом российского полномасштабного вторжения и агрессивной политики Москвы это лишь вопрос времени, когда действия России дискредитируют и разрушат всю систему ООН.

Именно поэтому вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права. А также за военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине.

Читайте такжеКулеба: Все нужное оружие будет, это только вопрос времени

"Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что исключение России из Совбеза ООН не повлечет аннулирования или пересмотра его резолюций. По мнению украинской стороны, Москва незаконно занимает место в организации, поскольку легитимность ее как преемника СССР вызывает вопросы. Поэтому она должна пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны. В частности, доказать свою миролюбивость, требование о которой содержится в п. 1 ст. 4 Устава ООН.

В связи с этим Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение страны-агрессора из ООН и Совета безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook подчеркнул, что Украина больше не будет молчать.

"Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи могут быть сложными, но для нас не бывает никаких невозможных задач", - отметил он.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Дмитрий Кулеба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде