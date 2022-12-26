В российском Новосибирске масштабный пожар: очевидцы сообщают о взрывах

В российском городе Новосибирск произошел большой пожар на складах – огнем охвачено около 1800 кв.м., очевидцы сообщили, что слышали взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что горит двухэтажное складское здание из сэндвич-панелей по улице 2-й Станционной, 30. Строение полностью охвачено пламенем, произошло обрушение конструкций, есть угроза для соседних зданий.

По данным МЧС, пожар ликвидируют более 70 человек и 20 единиц техники.

Также СМИ отмечают, что что на Станционной из-за пожара стоит "жуткий запах пластика".

Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

Напомним, что в последнее время в России возросло количество масштабных пожаров. Только за последние две недели их было около десятка.