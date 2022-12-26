Потери оккупантов на Херсонщине и Луганщине, гражданские больницы забиты ранеными россиянами - сводка Генштаба ВСУ за 26 декабря

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 26 декабря.

Идут триста шестые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Читайте также Видеодайджест за 305-й день войны от Генштаба ВСУ

Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Купянском, Авдеевском и Запорожском - пытаются улучшить тактическое положение. На Новопавловском и Херсонском направлениях противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Слобожанском направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам Старицы, Огурцового, Волчанская и Редкодуба Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Площадка и Диброва Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 30 населенных пунктов. В частности, это - Берестовое, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Авдеевка, Веселое, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние оккупантов попали Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов более 15 населенных пунктов. Среди них – Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновка, Дорожнянка, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Малые Щербаки в Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Новоалександровки, Гавриловки, Республиканца, Новокаиров, Томариного, Тягинки, Николая, Приднепровского, Инженерного, Антоновки и Херсона.

24 декабря Силы обороны нанесли удар по району сосредоточения живой силы противника у Половинкино Старобельского района Луганской области. Потери оккупантов составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными.

25 декабря, на временно занятой территории Херсонской области, захватчики потеряли до 50 военнослужащих ликвидированными и до 100 ранеными. Также уничтожены около 5 единиц военной техники разного типа.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск и наемников частных военных компаний. Так, в населенном пункте Беловодска Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧПК "вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, получивших ранения в районе города Бахмут.

В населенном пункте Токмак Запорожской области российские захватчики ужесточили административно-полицейские меры. Военнослужащие вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по району сосредоточения врага, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.