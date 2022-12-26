После очередного удара по Энгельсу Россия начала перебазировать бомбардировщики на Дальний Восток

Россия начала передислоцировать самолеты стратегической авиации с авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, которая сегодня ночью подверглась удару беспилотного летательного аппарата — вероятно, украинского.

По данным украинских авиаспоттеров, утром с "Энгельса" вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с бортовыми номерами 23318, 41414, 98235, 98232, 26318, 69361.

Они направились на другие базы вглубь территории России, в том числе на аэродром "Украинка" на Дальнем Востоке.

Напомним, 26 декабря был нанесен уже второй удар беспилотниками по "Энгельсу". В этот раз было поражено техническое здание, в котором находилось управление аэродромом и боевые летчики. В результате, были уничтожены трое рашистов, еще трое ранены.

Предыдущий удар был 5 декабря. Тогда были повреждены несколько самолетов дальней авиации. При этом, Украина официально не взяла ответственность за удары по российской авиабазе.