После очередного удара по Энгельсу Россия начала перебазировать бомбардировщики на Дальний Восток
В том числе на аэродром "Украинка"
фото из свободных источников
Россия начала передислоцировать самолеты стратегической авиации с авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, которая сегодня ночью
По данным украинских авиаспоттеров, утром с "Энгельса" вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с бортовыми номерами 23318, 41414, 98235, 98232, 26318, 69361.
Они направились на другие базы вглубь территории России, в том числе на аэродром "Украинка" на Дальнем Востоке.
Напомним, 26 декабря был нанесен уже второй удар беспилотниками по "Энгельсу". В этот раз было поражено техническое здание, в котором находилось управление аэродромом и боевые летчики. В результате, были уничтожены трое рашистов, еще трое ранены.
Предыдущий удар был 5 декабря. Тогда были повреждены несколько самолетов дальней авиации. При этом, Украина официально не взяла ответственность за удары по российской авиабазе.
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