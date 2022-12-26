  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. После очередного удара по Энгельсу Россия начала перебазировать бомбардировщики на Дальний Восток
В тренде

После очередного удара по Энгельсу Россия начала перебазировать бомбардировщики на Дальний Восток

Общие новости
(1 голосов)

В том числе на аэродром "Украинка"

После очередного удара по Энгельсу Россия начала перебазировать бомбардировщики на Дальний Восток

фото из свободных источников

Новина українською

Россия начала передислоцировать самолеты стратегической авиации с авиабазы "Энгельс" в Саратовской области, которая сегодня ночью подверглась удару беспилотного летательного аппарата — вероятно, украинского.

По данным украинских авиаспоттеров, утром с "Энгельса" вылетели шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с бортовыми номерами 23318, 41414, 98235, 98232, 26318, 69361.

Они направились на другие базы вглубь территории России, в том числе на аэродром "Украинка" на Дальнем Востоке.

Напомним, 26 декабря был нанесен уже второй удар беспилотниками по "Энгельсу". В этот раз было поражено техническое здание, в котором находилось управление аэродромом и боевые летчики. В результате, были уничтожены трое рашистов, еще трое ранены.

Предыдущий удар был 5 декабря. Тогда были повреждены несколько самолетов дальней авиации. При этом, Украина официально не взяла ответственность за удары по российской авиабазе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Думская

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде