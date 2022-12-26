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"Он давно ждет украинских туристов", - Буданов посоветовал украинцам в 2023 году в отпуск ехать в Крым

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Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем

"Он давно ждет украинских туристов", - Буданов посоветовал украинцам в 2023 году в отпуск ехать в Крым

liga.net

Новина українською

Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Liga.net.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - сказал он.

Буданов прокомментировал опасения Запада по поводу того, что Крым якобы является "красной линией". Он сказал, что ему не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа.

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Руководитель ГУР подчеркнул, что мы вернем все оккупированные территории. Так, Украина - это государство с международно признанными границами 1991 года.

"Кто с этим не согласен - не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - сказал он.

Также журналисты спросили главу украинской военной разведки, куда он посоветует поехать на море в отпуск летом 2023 года.

"Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – ответил Буданов.

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В статье: война с россией Кирилл Буданов
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