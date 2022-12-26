"Он давно ждет украинских туристов", - Буданов посоветовал украинцам в 2023 году в отпуск ехать в Крым

Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Liga.net.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - сказал он.

Буданов прокомментировал опасения Запада по поводу того, что Крым якобы является "красной линией". Он сказал, что ему не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа.

Руководитель ГУР подчеркнул, что мы вернем все оккупированные территории. Так, Украина - это государство с международно признанными границами 1991 года.

"Кто с этим не согласен - не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН", - сказал он.

Также журналисты спросили главу украинской военной разведки, куда он посоветует поехать на море в отпуск летом 2023 года.

"Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов", – ответил Буданов.