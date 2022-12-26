На пляж Одессы выбросило пакеты для выживания. Вероятно, с потопленного российского крейсера Москва. ФОТО

На одесское побережье волны вынесли несколько пакетов с "питьевой аварийной водой".

Как предполагают эксперты, это очередные артефакты, которые остались от погибших вражеских моряков из уничтоженного в апреле российского ракетного крейсера "Москва".

"Одессит Денис Канин обнаружил пакеты на пляже на 8-й станции Большого Фонтана. Они были произведены в Санкт-Петербурге и одобрены российским морским регистром судоходства. Отметим, такие пакеты входят в наборы для выживания, хранящиеся в спасательных шлюпках и на надувных плотах", – говорится в сообщении.