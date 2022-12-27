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Зеленский: На Донбассе ситуация тяжелая. Благодарю наших ребят, которые стоят на позициях крепко и находят возможности минусовать оккупантов

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Ежедневное обращение президента к нации

Зеленский: На Донбассе ситуация тяжелая. Благодарю наших ребят, которые стоят на позициях крепко и находят возможности минусовать оккупантов

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Бахмутский и другие направления на Донбассе остаются самыми сложными на фронте, они требуют максимума сил и концентрации.

Об этом 26 декабря заявил Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения к нации.

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы - а это значительные ресурсы - чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", - отметил президент.

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Он также выразил благодарность украинским военным, которые не только твердо стоят на позициях, но и находят возможности для того, чтобы выбивать оккупантов и "минусовать" их.

"Хочу отметить сегодня 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области. Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев. Также отмечу 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении. Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", - добавил Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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