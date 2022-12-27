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Выдохлись? Россияне в понедельник не наступали на позиции ВСУ под Бахмутом

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Заметен спад активности врага на востоке Украины

Выдохлись? Россияне в понедельник не наступали на позиции ВСУ под Бахмутом

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 27 декабря, сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области, а также Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа на Донетчине.

Заметим, что впервые за долгое время Генштаб ВСУ не указывает попытки наступления армии РФ на Бахмут.

Также в понедельник россияне нанесли 2 ракетных удара и совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня. Обстреливали населенные пункты из артиллерии, минометов и танков.

В то же время украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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