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ВСУ одним ударом ликвидировали в Запорожской области 15 сотрудников ФСБ

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В результате лишь одного удара враг потерял до 100 военнослужащих

ВСУ одним ударом ликвидировали в Запорожской области 15 сотрудников ФСБ

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 27 декабря, раскрыл детали удара по сосредоточению живой силы россиян возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области, нанесенного 25 декабря.

По данным Генштаба, потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

Накануне сообщалось, что гражданские больницы в оккупированных частях Луганской и Херсонской областей «забиты» ранеными россиянами.

По информации Генштаба, по состоянию на утро понедельника было уничтожено в общей сложности более 102 тысяч российских захватчиков.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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