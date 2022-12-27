Еще плюс более 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян после полномасштабного вторжения с учетом показателей за понедельник, 26 декабря.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 620 оккупантов, таким образом, по состоянию на утро 27 декабря потери личного состава армии РФ составляют около 103 220 человек.

Также за понедельник было уничтожено 15 единиц техники:

Танков - 3016 (+0) ед.

боевых бронированных машин - 6024 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1998 (+2) ед,

РСЗО - 418 (+0) ед,

средства ПВО - 212 (+0) ед,

самолетов - 283 (+0) ед,

вертолетов - 267 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0),

крылатые ракеты - 653 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4652 (+5) ед,

специальная техника – 179 (+1).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Лиманском направлениях.