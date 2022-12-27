Президент Анголы осудил нападение России на Украину. Московские пропагандисты в истерике

Президент Анголы Жуан Лоренсу в интервью Голос Америки осудил полномасштабное вторжение России в Украину:

"Суверенное государство само определяет свою внешнюю политику и, являясь суверенным государством, мы должны осудить аннексию четырех регионов Украины".

По его словам, в 1980-е годы СССР помог Анголе отразить южноафриканское вторжение, поставив большое количество вооружений и техники. Однако, добавил он, "если мы воевали против интервентов, мы понимаем, что все остальные имеют такое же право. И мы не понимаем, как те люди, которые помогли нам воевать против захватчиков, сегодня аннексировали четыре области соседнего государства".

Также важно, что Лоренсу заявило о заинтересованности правительства Анголы в приобретении оружия у США:

"Мы хотим, чтобы США участвовали в программе перевооружения наших вооруженных сил... Мы понимаем, что пора попытаться переформатировать наши вооруженные силы под оснащение НАТО и считаем, что США идеально подходят как партнер, который поможет нам в этом переходе".

Как указывает Центр исследования Африки, после заявления Лоренсу российские пропагандистские ресурсы, пока преимущественно третьего эшелона, начали угрожающую антиангольскую риторику. Речь идет о поиске расколов в политической элите страны, в частности, упоминания, что якобы вице-президент республики Борнита де Суза против такой политики. Упоминается, что у Москвы остается агентура в правительстве из сторонников бывшего президента душ Сантуша, связанного коррупционными сетями с россиянами.