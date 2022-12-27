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Украина вернула тела еще 42 павших защитников

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Об этом сообщают в Минреинтеграции

Украина вернула тела еще 42 павших защитников

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Украине продолжают возвращать домой тела Героев, погибших в бою с российскими оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Офис Уполномоченного из пропавших без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших. Всего Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 украинских военных", - говорится в сообщении.

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В статье: война с россией
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