Украина вернула тела еще 42 павших защитников
Об этом сообщают в Минреинтеграции
Getty Images/Global Images Ukraine
В Украине продолжают возвращать домой тела Героев, погибших в бою с российскими оккупантами.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"Офис Уполномоченного из пропавших без вести совместно с силовыми структурами продолжают возвращать домой Героев, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня состоялась очередная передача тел – доставили 42 погибших. Всего Уполномоченному из пропавших без вести с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 украинских военных", - говорится в сообщении.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Источник: Севилья планирует арендовать вингера Динамо
- Генеральный директор ПСЖ покинул клуб
- Еще плюс более 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Залужный: Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
Новости по теме
- 23:43 Украинские На пляж Одессы выбросило пакеты для выживания. Вероятно, с потопленного российского крейсера Москва. ФОТО
- 23:24 Украинские "Он давно ждет украинских туристов", - Буданов посоветовал украинцам в 2023 году в отпуск ехать в Крым
- 22:33 Украинские После очередного удара по Энгельсу Россия начала перебазировать бомбардировщики на Дальний Восток
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн