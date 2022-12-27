  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Украине арестовали 160 тыс тонн железной руды российского олигарха Усманова на почти 2 млрд грн
В тренде

В Украине арестовали 160 тыс тонн железной руды российского олигарха Усманова на почти 2 млрд грн

Общие новости
(1 голосов)

Сырье пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России

В Украине арестовали 160 тыс тонн железной руды российского олигарха Усманова на почти 2 млрд грн

СБУ

Новина українською

Суд по материалам СБУ арестовал имущество российского олигарха Алишера Усманова на 2 млрд грн - решается вопрос о передаче имущества в АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.

"В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс тонн украинской железной руды.

Читайте такжеВ Германии попала под арест самая большая яхта в мире, которая принадлежит миллиардеру из рф

Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти 2 млрд грн.

СБУ установила, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова.

После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и ЕС.

"По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.

После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок", - подчеркнули в СБУ.

По материалам ведомства на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Продолжаются комплексные мероприятия для выявления всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины", - резюмировали в СБУ.

В Украине арестовали 160 тыс тонн железной руды российского олигарха Усманова на почти 2 млрд грн - изображение 1В Украине арестовали 160 тыс тонн железной руды российского олигарха Усманова на почти 2 млрд грн - изображение 2
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алишер Усманов война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде