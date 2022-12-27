В Украине арестовали 160 тыс тонн железной руды российского олигарха Усманова на почти 2 млрд грн
Сырье пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России
СБУ
Суд по материалам СБУ арестовал имущество российского олигарха Алишера Усманова на 2 млрд грн - решается вопрос о передаче имущества в АРМА.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram.
"В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс тонн украинской железной руды.
Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти 2 млрд грн.
СБУ установила, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова.
После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и ЕС.
"По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.
После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок", - подчеркнули в СБУ.
По материалам ведомства на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"Продолжаются комплексные мероприятия для выявления всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины", - резюмировали в СБУ.
Популярное сейчас
- На перепутье. Мудрик, Цыганков и Довбик - остаться или уйти зимой?
- Артета прокомментировал интерес Арсенала к Мудрику
- Еще плюс более 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Украинская авиация нанесла удар по центру беспилотников россиян
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
Новости по теме
- 10:39 Украинские В Германии попала под арест самая большая яхта в мире, которая принадлежит миллиардеру из рф
- 16:19 Украинские И Абрамовичу досталось. Канада бахнула очередным пакетом санкций по фашистскому режиму
- 10:38 Зарубежные И плюс еще санкции ввели против рф. Япония заявила о своих претензиях на Курильские острова