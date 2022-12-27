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Маркевич: Шевченко готовился к тренерской карьере. А какой он руководитель ‒ сложно сказать

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Мирон Богданович высказался относительно возможных перестановок в УАФ

Маркевич: Шевченко готовился к тренерской карьере. А какой он руководитель ‒ сложно сказать

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал возможные перестановки в руководстве УАФ.

– Как оцените то, что происходит сейчас в украинском футболе? УАФ нужна перезагрузка?

– Не думаю, что сейчас это главный вопрос в нашей стране. Главное – это в войне выстоять, а кто там будет руководить и как ‒ не важно. Тем более, что сейчас это не главный вопрос.

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– Ходят слухи, что стать президентом УАФ может Андрей Шевченко. Как вы считает, он тот, кто нужен на этой должности и сможет ли он что-то изменить?

– Знаю, что он хотел быть тренером и готовился. А какой он руководитель ‒ мне сложно сказать.

– Вы планируете возвращаться к тренерской деятельности?

– Я себя нормально чувствую и варианты рассматриваю, но не лишь бы идти ‒ тренировать. Хочется поработать с хорошими футболистами, чтобы была перспектива. Так просто не интересно.

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В статье: Андрей Шевченко Мирон Маркевич УАФ
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Источник:
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