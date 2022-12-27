Маркевич: Шевченко готовился к тренерской карьере. А какой он руководитель ‒ сложно сказать
Мирон Богданович высказался относительно возможных перестановок в УАФ
Фото - UA-Футбол
Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал возможные перестановки в руководстве УАФ.
– Как оцените то, что происходит сейчас в украинском футболе? УАФ нужна перезагрузка?
– Не думаю, что сейчас это главный вопрос в нашей стране. Главное – это в войне выстоять, а кто там будет руководить и как ‒ не важно. Тем более, что сейчас это не главный вопрос.
– Ходят слухи, что стать президентом УАФ может Андрей Шевченко. Как вы считает, он тот, кто нужен на этой должности и сможет ли он что-то изменить?
– Знаю, что он хотел быть тренером и готовился. А какой он руководитель ‒ мне сложно сказать.
– Вы планируете возвращаться к тренерской деятельности?
– Я себя нормально чувствую и варианты рассматриваю, но не лишь бы идти ‒ тренировать. Хочется поработать с хорошими футболистами, чтобы была перспектива. Так просто не интересно.
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