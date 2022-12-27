КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указать принадлежность к России
УПЦ МП все-таки должна указать свою принадлежность к России
фото из свободных источников
Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщается на сайте КСУ во вторник, 27 декабря.
"Конституционный суд Украины принял решение по делу о полном названии религиозных организаций, придя к выводу, что изменения в статью 12 Закона Украины О свободе совести и религиозных организациях конституционны", – говорится в сообщении.
Указано, что КСУ принял такое решение на пленарном заседании по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов о соответствии Конституции Украины закона о внесении изменения в закон о свободе совести относительно названия религиозных организаций, входящих в структуру объединения, руководящий центр которого находится за пределами Украины, в стране-агрессоре.
Принимая решение, КСУ учел решение Европейского суда по правам человека, где в частности отмечено: "Сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом, и благодаря которому возможно ее отличать от уже имеющихся организаций, в принципе можно считать оправданным ограничением ее права свободно выбирать свое название".
Текст решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте КСУ 28 декабря 2022 года.
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