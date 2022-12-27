Несмотря на значительные потери в живой силе, враг не прекращает попыток наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - сводка Генштаба ВСУ за 27 декабря
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 27 декабря
фото из свободных источников
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 27 декабря.
Идут триста седьмые сутки российского широкомасштабного вторжения.
Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.
Противник, несмотря на значительные потери в живой силе, не прекращает наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийских и минометных обстрелов подверглись районы населенных пунктов Мефедовка и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огирево и Волчанск Харьковской области.
В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Двуречное, Купянск, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха - Луганской.
На Лиманском направлении вражеский огонь фиксировался возле Площадки и Дибровы в Луганской области и Ямполевки и Григорьевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Часов Яр, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении артиллерийское поражение потерпели районы Угледара, Пречистовки, Времовки и Великой Новоселки Донецкой области.
На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Темировки, Полтавки, Дорожнянки, Новоандреевки, Каменского и Плавней Запорожской области.
На Херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и города Херсона. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.
В связи со значительными потерями личного состава в Луганской области отмечается увеличение случаев дезертирства российских военнослужащих и оставление боевых позиций. С целью удержания контроля за ситуацией, российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, состав боеприпасов, а также один другой важный военный объект.
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