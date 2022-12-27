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Российские оккупанты обстреляли роддом в Херсоне - ФОТО

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К счастью, обошлось без жертв

Российские оккупанты обстреляли роддом в Херсоне - ФОТО

t.me/tymoshenko_kyrylo

Новина українською

Сегодня, 27 декабря, жители Херсона неоднократно слышали взрывы. В результате одного из сегодняшних обстрелов города российскими войсками было повреждено родильное отделение.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка", - написал Тимошенко.

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Он добавил, что до атаки врачи успели завершить операцию кесарева сечения. Тимошенко сообщил, что в настоящее время в заведении находится 5 женщин после родов.

"Чудом никто не пострадал", - уточнил замруководителя ОП.

Российские оккупанты обстреляли роддом в Херсоне - ФОТО - изображение 1Российские оккупанты обстреляли роддом в Херсоне - ФОТО - изображение 2Российские оккупанты обстреляли роддом в Херсоне - ФОТО - изображение 3

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В статье: война с россией
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