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Бущан и Михалик посетили украинских защитников на передовой - ФОТО

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Бойцам нужна такая поддержка

Бущан и Михалик посетили украинских защитников на передовой - ФОТО

instagram.com/georgiybuschan

Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан и экс-игрок киевлян и сборной Украины Тарас Михалик посетили украинских военных.

"Побывали на передовой", — написал Бущан в соцсетях, прикрепив фото.

Напомним, что Украина уже 307-й день противостоит российскому полномасштабному вторжению.

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В статье: Тарас Михалик Георгий Бущан Динамо (Киев) война с россией
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