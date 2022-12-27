Бущан и Михалик посетили украинских защитников на передовой - ФОТО
Бойцам нужна такая поддержка
instagram.com/georgiybuschan
Голкипер "
"Побывали на передовой", — написал Бущан в соцсетях, прикрепив фото.
Напомним, что Украина уже 307-й день противостоит российскому полномасштабному вторжению.
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