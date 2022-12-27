ВСУ ударили по штабу одной из бригад армии РФ: комбриг и еще несколько штабных отправили к Кобзону
Хороший русский начальник
фото из свободных источников
Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию об удачном огневом поражении штаба одной из бригад оккупационной армии.
Об этом он написал в Твиттере.
Штефан отметил: "Сегодня в результате фейерверка, устроенного в одном из штабов российских оккупантов, ориентировочные потери оккупантов составили 12 - 200, среди них:
- новый комбриг;
- начартиллерии;
- начразведки;
- офицеры управления.
Также до 7 человек составили санитарные потери.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рабьо рассказал, что Мбаппе меняет голос когда дает интервью: Меня это бесит. С нами он разговаривает нормально
- На перепутье. Мудрик, Цыганков и Довбик - остаться или уйти зимой?
- Президент Анголы осудил нападение России на Украину. Московские пропагандисты в истерике
- В Беларуси три батальона отправились к украинской границе - Минобороны
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
Новости по теме
- 00:17 Украинские Зеленский: На Донбассе ситуация тяжелая. Благодарю наших ребят, которые стоят на позициях крепко и находят возможности минусовать оккупантов
- 23:43 Украинские На пляж Одессы выбросило пакеты для выживания. Вероятно, с потопленного российского крейсера Москва. ФОТО
- 22:33 Украинские После очередного удара по Энгельсу Россия начала перебазировать бомбардировщики на Дальний Восток
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн