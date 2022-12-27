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ВСУ ударили по штабу одной из бригад армии РФ: комбриг и еще несколько штабных отправили к Кобзону

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Хороший русский начальник

ВСУ ударили по штабу одной из бригад армии РФ: комбриг и еще несколько штабных отправили к Кобзону

фото из свободных источников

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Полковник ВСУ и блогер Анатолий Штефан обнародовал информацию об удачном огневом поражении штаба одной из бригад оккупационной армии.

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Об этом он написал в Твиттере.

Штефан отметил: "Сегодня в результате фейерверка, устроенного в одном из штабов российских оккупантов, ориентировочные потери оккупантов составили 12 - 200, среди них:

  • новый комбриг;
  • начартиллерии;
  • начразведки;
  • офицеры управления.

Также до 7 человек составили санитарные потери.

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В статье: война с россией
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