С 500 метров. Снайпер ВСУ уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD - ВИДЕО
Сложно было работать по цели
Генштаб ЗСУ
Снайпер Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна уничтожил оккупанта выстрелом из винтовки Barrett MRAD на расстоянии 500 метров.
На видео видно, как сложно было работать по цели. Снайпер долго выжидал, пока объект поднимется на ноги и затем произвел точный выстрел с расстояния около 0,5 км.
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Работа на Barrett MRAD.
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