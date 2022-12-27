Данилов об УПЦ МП: Пусть открестятся от Москвы и признают, что Путин – сатана. Это честно

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что церковь не может скрывать свою принадлежность к Московскому патриархату, комментируя решение Конституционного суда признать конституционным закон, обязывающий УПЦ МП изменить название.

Как сообщает Лига.Новости, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, после начала большой войны РФ против Украины, общество будет требовать справедливости.

"Если вы прячете свою принадлежность к московскому патриархату, к связям с людьми, которые в церквях РФ молятся за то, чтобы убивали наших солдат и благословляют на убийства. Как люди могут вообще смотреть в глаза после этого", – сказал Данилов.

Он упомянул обращение наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), который призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории храмы за Украинской православной церковью Московского патриархата и заявил, что тот сначала должен "обратиться к своей совести".

"Поймите, что вы делаете. Зачем вы скрываете свои названия? Это несправедливо. Человек, который приходит к Богу, должен понимать, в какой храм идет. Если не имеете отношения к Москве, то скажите, что Путин – это сатана, тогда будет честно", – резюмировал секретарь СНБО.