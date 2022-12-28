Россияне продолжают наступать возле Бахмута, ВСУ отразили атаки около 15 населенных пунктов

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 28 декабря, сообщает, что российская армия продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Украинские воины, в частности, отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Краснопоповка Луганской области, а также Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клищиеивка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золота Нива в Донецкой области.

Как указывает Генштаб, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На других направлениях противник ведет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, ведет обстрел гражданского населения из артиллерии, танков и минометов.

В течение вторника россияне нанесли ракетный удар и совершили 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон. Следует отметить, что второй день подряд Генштаб в утренних сводках не фиксирует удары российской авиации.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект россиян.