ВСУ одним ударом ликвидировали полсотни россиян в Херсонской области
По позициям возле Чаплинки
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды сообщил о последствиях удара по позициям россиян в районе Чаплинки Херсонской области, нанесенного 26 декабря.
Как сообщает Генштаб, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.
Напомним, накануне сообщалось, что в результате удара 25 декабря по сосредоточению живой силы россиян возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области россияне потеряли около 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.
По состоянию на утро 27 декабря потери армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляли более 103 тысяч человек.
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