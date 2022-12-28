ВСУ одним ударом ликвидировали полсотни россиян в Херсонской области

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды сообщил о последствиях удара по позициям россиян в районе Чаплинки Херсонской области, нанесенного 26 декабря.

Как сообщает Генштаб, потери оккупантов составили около 50 военнослужащих погибшими.

Напомним, накануне сообщалось, что в результате удара 25 декабря по сосредоточению живой силы россиян возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области россияне потеряли около 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

По состоянию на утро 27 декабря потери армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляли более 103 тысяч человек.