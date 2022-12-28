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Россияне нанесли ракетный удар по Харькову

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Россияне нанесли ракетный удар по Харькову

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова.

Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", – написал Синегубов.

Ранее мы сообщали, что россияне продолжают наступать в районе Бахмута, ВСУ отбили атаки у15 населенных пунктов.

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В статье: война с россией
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