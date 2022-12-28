Россияне нанесли ракетный удар по Харькову
Данных о жертвах пока нет
Фото з відкритих джерел
Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова.
Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", – написал Синегубов.
Ранее мы сообщали, что россияне продолжают наступать в районе Бахмута,
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