Россияне нанесли ракетный удар по Харькову

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. Работники ГСЧС выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется", – написал Синегубов.