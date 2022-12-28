Еще минус полтысячи оккупантов. Генштаб обнародовал данные о потерях врага за последние сутки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за последние сутки украинские герои ликвидировали еще около 550 россиян. Об этом говорится в новой сводке Генштаба.

личного состава – около 103770 (+550) человек ликвидировано.

танков ‒ 3017 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 6037 (+13) ед.

артиллерийских систем – 1999 (+1) ед.

РСЗО – 418 (+0) ед.

средства ПВО – 212 (+0) ед.

самолетов – 283 (+0) ед.

вертолетов – 267 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0).

крылатые ракеты – 653 (+0).

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4660 (+8) ед.

специальная техника – 179 (+0).