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Еще минус полтысячи оккупантов. Генштаб обнародовал данные о потерях врага за последние сутки

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Еще минус полтысячи оккупантов. Генштаб обнародовал данные о потерях врага за последние сутки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за последние сутки украинские герои ликвидировали еще около 550 россиян. Об этом говорится в новой сводке Генштаба.

  • личного состава – около 103770 (+550) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 3017 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 6037 (+13) ед.
  • артиллерийских систем – 1999 (+1) ед.
  • РСЗО – 418 (+0) ед.
  • средства ПВО – 212 (+0) ед.
  • самолетов – 283 (+0) ед.
  • вертолетов – 267 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0).
  • крылатые ракеты – 653 (+0).
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4660 (+8) ед.
  • специальная техника – 179 (+0).

Ранее мы сообщали, что россияне сегодня с утра нанесли ракетный удар по Харькову.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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