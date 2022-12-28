Еще минус полтысячи оккупантов. Генштаб обнародовал данные о потерях врага за последние сутки
Традиционное утреннее обновление данных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за последние сутки украинские герои ликвидировали еще около 550 россиян. Об этом говорится в новой сводке Генштаба.
- личного состава – около 103770 (+550) человек ликвидировано.
- танков ‒ 3017 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 6037 (+13) ед.
- артиллерийских систем – 1999 (+1) ед.
- РСЗО – 418 (+0) ед.
- средства ПВО – 212 (+0) ед.
- самолетов – 283 (+0) ед.
- вертолетов – 267 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1707 (+0).
- крылатые ракеты – 653 (+0).
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4660 (+8) ед.
- специальная техника – 179 (+0).
Ранее мы сообщали, что россияне сегодня с утра
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