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Украинские военные с помощью своего оружия исполнили "Добрий вечір тобі, пане господарю". ВИДЕО

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Красиво!

Украинские военные с помощью своего оружия исполнили "Добрий вечір тобі, пане господарю". ВИДЕО

Фото: Концертний військовий оркестр Держспецтрансслужби / Автор невідомий

UA-Футбол
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Концертный военный оркестр Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины на своей странице в Tik-tok выложил видео с исполнением легендарной украинской колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Примечательно, что для ее исполнения почти не требовалось музыкальных инструментов. Военные просто использовали то оружие, которое было у них под рукой.

Напомним, что Генштаб обновил информацию о потерях врага: за последние сутки ликвидировано еще 550 оккупантов.

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В статье: война с россией
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