Украинские военные с помощью своего оружия исполнили "Добрий вечір тобі, пане господарю". ВИДЕО
Красиво!
Фото: Концертний військовий оркестр Держспецтрансслужби / Автор невідомий
Концертный военный оркестр Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины на своей странице в Tik-tok выложил видео с исполнением легендарной украинской колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю".
Примечательно, что для ее исполнения почти не требовалось музыкальных инструментов. Военные просто использовали то оружие, которое было у них под рукой.
Напомним, что Генштаб
Хлопці ????????????????— Олександр Колим (@OleksandrKolym) December 27, 2022
Круто вийшло!
????ukrainebrassbandjoker pic.twitter.com/03lVh9GWUk
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