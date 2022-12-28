Украинские военные с помощью своего оружия исполнили "Добрий вечір тобі, пане господарю". ВИДЕО

Концертный военный оркестр Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины на своей странице в Tik-tok выложил видео с исполнением легендарной украинской колядки "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Примечательно, что для ее исполнения почти не требовалось музыкальных инструментов. Военные просто использовали то оружие, которое было у них под рукой.