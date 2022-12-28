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На фронте под Бахмутом погиб бывший тренер-реабилитолог Динамо

Общие новости
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Вечная память Герою!

На фронте под Бахмутом погиб бывший тренер-реабилитолог Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

20 декабря в боях под Бахмутом погиб бывший тренер-реабилитолог "Динамо" Олег Тимченко, сообщает официальный сайт столичного клуба.

"Олег много лет сотрудничал с игроками и персоналом киевского "Динамо". Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела.

Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами.

Вечная память Герою, который отдал жизнь за нашу страну", - сказано в сообщении клуба.

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В статье: Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
fcdynamo.com

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