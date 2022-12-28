В Донецкой области временно прекратили работу все газовые котельные

Из-за повреждения газопровода в Харьковской области все газовые котельные на территории Донецкой области аварийно отключены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко на своей странице в фейсбуке.

"В настоящее время все котельные, работающие на газе, приостановили свою работу. Сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ. Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба", – написал Кириленко.

Чиновник также добавил, что о ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области информация будет предоставлена дополнительно.