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В Донецкой области временно прекратили работу все газовые котельные

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Все из-за повреждения магистрального газопровода

В Донецкой области временно прекратили работу все газовые котельные

Getty Images / Global Images Ukraine

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Из-за повреждения газопровода в Харьковской области все газовые котельные на территории Донецкой области аварийно отключены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко на своей странице в фейсбуке.

"В настоящее время все котельные, работающие на газе, приостановили свою работу.

Сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ.

Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба", – написал Кириленко.

Чиновник также добавил, что о ходе работ, запуске котельных и восстановлении газо- и теплоснабжения на территории области информация будет предоставлена дополнительно.

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В статье: война с россией
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