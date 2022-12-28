В Украине масштабная воздушная тревога
Вся страна "красная"
Скріншот з сайту alerts.in.ua
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Она охватила все регионы.
О возможных угрозах российской авиации официальные лица пока не информировали. Напомним, что необходимо доверять только проверенным источникам информации.
Ранее мы сообщали, что украинские военные с помощью своего оружия
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