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В Украине масштабная воздушная тревога

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Вся страна "красная"

В Украине масштабная воздушная тревога

Скріншот з сайту alerts.in.ua

UA-Футбол
Новина українською

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Она охватила все регионы.

О возможных угрозах российской авиации официальные лица пока не информировали. Напомним, что необходимо доверять только проверенным источникам информации.

Ранее мы сообщали, что украинские военные с помощью своего оружия исполнили колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю": ВИДЕО

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В статье: война с россией
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