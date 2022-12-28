"Ты п***р и черт еб***й". Вагнеровцы Пригожина тепло поприветствовали главу Генштаба РФ

Конфликт между российскими частными террористическими формированиями, куратором которых выступает Евгений Пригожин, и Генеральным штабом РФ продолжает разгораться. Теперь уже не только по слухам, но и в реальности.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm выложило видео, в котором "вагнеровцы" в открыто-пренебрежительной форме обращаются к Главнокомандующему Генштаба РФ Валерию Герасимову. Военные сообщают, что им не хватает боеприпасов и обвиняют в этом не своего прямого руководителя, Пригожина, а именно Герасимова.

По запросу подконтрольных Пригожину телеграмм-каналов сам главный "вагнеровец" сказал, намекая на Генштаб, что "в теплом кабинете проблемы передовой плохо слышны".

Также InformatNapalm информирует, что такие конфликты приводят к так называемому "френдли файер", когда регулярные российские войска специально уничтожают "вагнеровцев".