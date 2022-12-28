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Полесье с Усиком и другие. В Турции состоится турнир BGV Winter Cup-2023

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На турнире появится зарубежная команда

Полесье с Усиком и другие. В Турции состоится турнир BGV Winter Cup-2023

Фото: ФК Полісся

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Экс-директор телеканалов "Футбол1/23", а ныне - руководитель проекта "Футбол 2.0" Александр Денисов сообщил о проведении зимнего товарищеского турнира "BGV Winter Cup-2023".

Участие примут два представителя УПЛ - "Ворскла" и "Верес", лидер Первой лиги "Полесье", а также клуб Высшей лиги Эстонии "Левадия". В составе житомирского клуба будет выступать украинский боксер Александр Усик.

Турнир пройдет в Турции с 6 по 15 февраля 2023 года. Все матчи покажут на YouTube-канале "Футбол 2.0".

Напомним, первый Winter Cup состоялся в феврале 2022 года - его организовывали телеканалы "Футбол", прекратившие свое существование. Триумфатором турнира стало "Полесье".

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Денисов Верес (Ровно) ФКИ Левадия (Таллинн) Полесье (Житомир) Александр Усик
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