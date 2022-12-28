ОК Схід – о Кременной: Продолжается мощная работа наших подразделений. Нужно запастись терпением

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый во время единого телемарафона прокомментировал информацию издания The New York Times по поводу успехов Вооруженных сил Украины в районе Кременной. По словам украинского военного, нужно запастись терпением.

"The New York Times – очень авторитетное издание, и у них, наверное, хорошие источники. Однако на этом направлении продолжается определенное время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим нашей общественности. Пока же нужно запастись терпением и ждать официальных сообщений", - напомнил Череватый.

Также, по его словам, Кременная имеет стратегическое, военное и морально-психологическое значение.

"[Освобождение Кременной] позволит нам дальше двигаться по освобождению нашей Луганщины. Также оно имеет важное морально-психологическое значение. Вы знаете, что оккупант объявил Донецкую и Луганскую области частью РФ. Поэтому, когда мы будем освобождать свои земли, для их шовинистов это будет, по сути, вторжение на российскую сторону. Поэтому они поймут, что это все временно и мы будем освобождать свою землю", - сказал военный.

Череватый также прокомментировал информацию, что оккупанты хотят выйти на границы Донецкой области до конца календарного года.