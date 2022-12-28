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МИД Эстонии: Вопрос об исключении РФ из Совбеза ООН пока бесперспективен

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Оно не имеет поддержки

МИД Эстонии: Вопрос об исключении РФ из Совбеза ООН пока бесперспективен

фото из свободных источников

Новина українською

Большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу о членстве России в Совете Безопасности ООН, поэтому вопрос об ее исключении из этого органа пока не перспективен.

Об этом сообщил вицеканцлер министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер, передает ЕП.

"Эстония один из лидеров и активных сторонников Украины по темам, которые как раз касаются изолирования России в разных организациях, отстранения России от принятия решений в мире, привлечения ее к ответственности за преступления. Это направление очень хорошее и правильное. Разговоры об ООН попадают в то же категорию, но в данном случае нужно учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет", - сказал он.

Читайте такжеУкраина инициирует исключение России из Совбеза ООН

По его словам, рассмотрение вопроса об исключении РФ из Совета Безопасности ООН было бы возможно, если бы очень большое количество государств думала так же, как Украина, что Россия после распада Советского Союза приобрела этот статус каким-то образом вне процедуры, незаконно, и это следует как-то пересмотреть.

"Но государств, которые считали, что это возможно и необходимо, по сути, нет", - добавил Вольмер.

В связи с этим, по оценке дипломата, этот вопрос пока бесперспективен, и сосредоточиться следует на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать.

"Если действительно дойдет до того, что это будет поставлено на голосование в Совете Безопасности, то Россия, очевидно, это заблокировала бы. Это, очевидно, одна из тех причин, по которым большинство государств сейчас не думает, что это было бы очень реалистичным направлением деятельности .России скорее следует препятствовать там, где это действительно осуществимо, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире", - подытожил Вольмер.

Ранее в МИД Украины сообщили, что инициируют исключение России из ООН.

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В статье: война с россией
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