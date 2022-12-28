В Одессе начали подготовку к демонтажу памятника Екатерине II

Городские власти Одессы начали процесс демонтажа и переноса памятника Основателям Одессы, частью которого также является статуя русской императрицы Екатерины II.

"Сегодня во исполнение решения Одесского городского совета начат демонтаж фигур Основателям Одессы, в народе известного как памятник Екатерине II", – сообщил вицемер Одессы Олег Брындак.

После демонтажа Екатерину II и ее четырех фаворитов – Хосе де Рибаса, Франца де Воллана, Григория Потемкина и Платона Зубова – перенесут в местный художественный музей.

"Таким образом, мы не только выполняем решения сессии, но и начинаем тяжелый, долгий, но необходимый процесс переосмысления собственной истории, освобождения от всех советских мифов", - добавил Бриндак.

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Таким образом, сегодня, 28 декабря, утром в центре Одессы начали демонтировать памятник Екатерине II. Коммунальщики начали снимать деревянные плиты, которыми ранее была закрыта композиция.

Решение о демонтаже памятника Основателям Одессы, частью которого также является статуя российской императрицы Екатерины II, Одесский горсовет принял 30 ноября.

Перед этим петиция с призывом снести памятник Екатерине II набрала более 25 тысяч подписей и президент Владимир Зеленский передал соответствующее обращение в Одесский горсовет.

В сентябре памятник дважды обливали красной краской, а раньше на постаменте появилась надпись "Екатерина=Путин" тоже красной краской. В ноябре на голову памятника русской императрице надели красный колпак, а в руку вложили веревку с петлей для повешения.