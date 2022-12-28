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Запад и Россия, ВПК, беженцы и Крымский мост: Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием

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При этом, выступление Зеленского не транслировалось в прямом доступе

Запад и Россия, ВПК, беженцы и Крымский мост: Зеленский выступил в Раде с ежегодным посланием

Новина українською

Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с посланием относительно внутренней и внешней политики.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он рассказал, что кроме президента присутствовали: правительство в полном составе, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, иностранные дипломаты, военные, члены семей погибших героев.

Выступление президента длилось 52 минуты.

В послании Зеленский отметил, что Украина стала одним из лидеров свободного мира и помогла Западу найти себя снова. Запад перестал бояться Россию.

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Также он рассказал, что украинский военно-промышленный комплекс будет одним из самых прогрессивных, а цель Украины - восстановить территориальную целостность Украины, и освободить всех, кто в неволе сейчас в плену. С начала войны Украина вернула уже 1456 человек.

Зеленский также отметил, что восстановление Украины после войны будет крупнейшим экономическим проектом Европы. Он попросил депутатов разработать законодательную рамку, чтобы стимулировать бизнес заходить в Украину сейчас.

Президент Украины добавил, что миллионы украинцев за рубежом не должны стать беженцами и стоит вернуть тех, кто выехал.

Также Железняк приводит такую цитату Зеленского: "В Черном море стало меньше флагманов, а один печально известный мост все больше работает на "выезд"... если работает".

Отметим, что выступление Зеленского не транслировалось в прямом доступе.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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