УАФ завила, что у нее нет финансовых задолженностей перед украинскими судьями
По состоянию на сегодняшний день никакой задолженности по выплатам нет
Украинская ассоциация футбола полностью и досрочно выполнила все свои финансовые обязательства по оплате арбитража в 2022 году. Об этом говорится в заявлении УАФ
Речь идет об арбитрах мужских команд УПЛ и УПЛ U-19, первой и второй лигах ПФЛ, женских командах высшей и первой лиги, а также чемпионате среди любителей.
Подобная инициатива, задекларированная президентом УАФ, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко весной этого года, была реализована впервые в истории украинского футбола. Соответствующее решение было связано с стремлением Украинской ассоциации футбола поддержать украинские клубы в условиях полномасштабной войны против российских оккупантов.
Как отмечет УАФ, по состоянию на сегодняшний день никакой задолженности по выплатам нет.
Напомним, что ранее в соцсетях была информация, что судьи не получили зарплату за ноябрь и декабрь.
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