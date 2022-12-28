УАФ завила, что у нее нет финансовых задолженностей перед украинскими судьями

Украинская ассоциация футбола полностью и досрочно выполнила все свои финансовые обязательства по оплате арбитража в 2022 году. Об этом говорится в заявлении УАФ

Речь идет об арбитрах мужских команд УПЛ и УПЛ U-19, первой и второй лигах ПФЛ, женских командах высшей и первой лиги, а также чемпионате среди любителей.

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Подобная инициатива, задекларированная президентом УАФ, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко весной этого года, была реализована впервые в истории украинского футбола. Соответствующее решение было связано с стремлением Украинской ассоциации футбола поддержать украинские клубы в условиях полномасштабной войны против российских оккупантов.

Как отмечет УАФ, по состоянию на сегодняшний день никакой задолженности по выплатам нет.

Напомним, что ранее в соцсетях была информация, что судьи не получили зарплату за ноябрь и декабрь.