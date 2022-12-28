ФСБ объявила в розыск руководителя Bellingcat Грозева, после чего он заявил, что боится убийства или похищения
Он здорово насолил ФСБ
фото из свободных источников
Болгарский журналист Христо Грозев из сети расследований "Bellingcat" после того, ФСБ РФ объявила его в общероссийский розыск, заявил о том, что он боится убийства или похищения.
"Я боюсь того, что по-русски называют "эксцесс исполнителя" – того, кто решит на свою голову оказать услугу Кремлю – причинить мне смерть или попытается меня похитить. Это больший риск", – рассказал Грозев.
Расследователь назвал прецедентом внесения иностранного журналиста в список ФСБ.
Почему он попал в этот перечень, Грозев не знает. Сказал, что нанял адвокатов в России. "Они не могут понять, в чем именно меня подозревают и обвиняют", – сказал Грозев.
Из российских государственных СМИ он узнал, что его разыскивают по российскому закону о распространении фейковых новостей о российской военной операции.
Пока он находится за пределами Европы, но не говорит, где. "Я делаю это не специально. Но когда меня объявили в федеральный розыск, я был на другом континенте, потому пришлось остаться", – сказал журналист.
"По крайней мере, 2-3 года у ФСБ были огромные проблемы с нашими расследованиями. Мы получили сигналы от наших информаторов, чтобы мы были осторожны с новыми знакомыми, с людьми, желающими с нами познакомиться", – рассказал Грозев.
В этот период, по его словам, у него и у его коллег из Bellingcat действует "особый режим передвижения, с покупкой билетов в последний момент, чтобы не было легко угадать, куда мы едем, что мы расследуем". "Сейчас дело выходит на качественно иной уровень", – заметил он.
"Чтобы вернуться в Австрию, где я живу, мне нужно поменять значительную часть билетов, чтобы не оказаться на территории страны, которая может оказать услугу Кремлю", – сказал Грозев.
Грозев считает, что привлек внимание российских служб в 2016 году расследованием сбивания малазийского авиалайнера. "Каждый год я ездил в Россию учить журналистов. В 2016 году мне поставили черный штамп о выезде из страны", – рассказал журналист. "В 2019 году наше расследование нанесло серьезный удар их службам. Речь шла об убийстве в Берлине чеченского беженца. Практически наше расследование было главным доказательством в зале суда, которым агент ФСБ был приговорен к пожизненному заключению и сейчас находится в берлинской тюрьме. А в конце 2020 года мы раскрыли, кто отравил Навального, но сделали это так, что практически унизили ФСБ", – сказал Грозев.
Журналист добавил, что ему предлагали помощь из Нидерландов, Австрии, Швеции и Эстонии.
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