ФСБ объявила в розыск руководителя Bellingcat Грозева, после чего он заявил, что боится убийства или похищения

Болгарский журналист Христо Грозев из сети расследований "Bellingcat" после того, ФСБ РФ объявила его в общероссийский розыск, заявил о том, что он боится убийства или похищения.

"Я боюсь того, что по-русски называют "эксцесс исполнителя" – того, кто решит на свою голову оказать услугу Кремлю – причинить мне смерть или попытается меня похитить. Это больший риск", – рассказал Грозев.

Расследователь назвал прецедентом внесения иностранного журналиста в список ФСБ.

Почему он попал в этот перечень, Грозев не знает. Сказал, что нанял адвокатов в России. "Они не могут понять, в чем именно меня подозревают и обвиняют", – сказал Грозев.

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Из российских государственных СМИ он узнал, что его разыскивают по российскому закону о распространении фейковых новостей о российской военной операции.

Пока он находится за пределами Европы, но не говорит, где. "Я делаю это не специально. Но когда меня объявили в федеральный розыск, я был на другом континенте, потому пришлось остаться", – сказал журналист.

"По крайней мере, 2-3 года у ФСБ были огромные проблемы с нашими расследованиями. Мы получили сигналы от наших информаторов, чтобы мы были осторожны с новыми знакомыми, с людьми, желающими с нами познакомиться", – рассказал Грозев.

В этот период, по его словам, у него и у его коллег из Bellingcat действует "особый режим передвижения, с покупкой билетов в последний момент, чтобы не было легко угадать, куда мы едем, что мы расследуем". "Сейчас дело выходит на качественно иной уровень", – заметил он.

"Чтобы вернуться в Австрию, где я живу, мне нужно поменять значительную часть билетов, чтобы не оказаться на территории страны, которая может оказать услугу Кремлю", – сказал Грозев.

Грозев считает, что привлек внимание российских служб в 2016 году расследованием сбивания малазийского авиалайнера. "Каждый год я ездил в Россию учить журналистов. В 2016 году мне поставили черный штамп о выезде из страны", – рассказал журналист. "В 2019 году наше расследование нанесло серьезный удар их службам. Речь шла об убийстве в Берлине чеченского беженца. Практически наше расследование было главным доказательством в зале суда, которым агент ФСБ был приговорен к пожизненному заключению и сейчас находится в берлинской тюрьме. А в конце 2020 года мы раскрыли, кто отравил Навального, но сделали это так, что практически унизили ФСБ", – сказал Грозев.

Журналист добавил, что ему предлагали помощь из Нидерландов, Австрии, Швеции и Эстонии.